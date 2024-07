Una médica va a la cafetería de su hospital a por fruta y se da cuenta de un detalle MUY significativo

La médica anestesista Elena Casado Pineda ha contado en su perfil de X, la red social de Elon Musk que era conocida como Twitter, lo que se ha dado cuenta al ir a comprar una pieza de fruta a la cafetería del Hospital Universitario Doctor Peset de Valencia.

"Me he dejado el almuerzo en casa. He ido a la cafetería a ver si hay fruta natural", comienza escribiendo la también divulgadora de contenido sanitario, que tiene más de 100.000 seguidores en X.

Entonces, Casado compara las opciones que le ofrecen en la cafetería y el precio que tiene cada una. "Un almuerzo entero con bocata, bebida y café vale 3.60 euros, mientras que una manzana que me he comprado 1.15 euros", afirma la doctora, que añade que en las máquinas expendedoras no hay ni una opción.

"En un hospital", remarca la profesional. Además, en respuestas a otros usuarios, Casado reconoce que sí que ve normal que no cueste lo mismo la manzana que si la compras en una tienda, pero pone el foco que en este caso "te sale más rentable el bocata".