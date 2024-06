Una mexicana sale de fiesta por Sevilla y al volver a casa se da cuenta de algo que no le gusta

Salir de fiesta es algo universal. Ya sea en España, México o casi cualquier del mundo, la noche es más o menos parecida. Lo que no es igual es la vuelta a casa y de eso mismo se ha dado cuenta una mexicana que vive en Sevilla.

La tiktoker @ivanavasquezc ha explicado en un vídeo en la red social china que en España no es habitual, por lo menos en la zona en la que está ella, que haya lugares de comida rápido abiertos para calmar el hambre post fiesta.

"Poco se habla que aquí en Sevilla cuando regresas de la fiesta no hay qué comer. Estoy acostumbrada que voy a la borrachera y luego como unos taquitos, un hot dog, una hamburguesa, algo bien, algo rico", ha lamentado.

Su novio, de fondo, le ha explicado que no se come: "¿Quién va a estar despierto contigo a las seis de la mañana que no sea un churrero?". Algo que a ella no parece gustarle demasiado: "¿Quién va a comer churros a esta hora?".

"Sevilla, tienes un negocio en las manos. Vende taquitos, vende hot dogs a esta hora". "Sí, hot-dogs. Hot-dogs va a vender para ti", ha sentenciado el novio de fondo mientras pasean por una calle de Sevilla.