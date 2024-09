Una mujer cuenta lo que le ha dicho un hombre al salir de la peluquería y deja una reflexión 

Una usuaria de TikTok llamada @healthy.mimi.life ha contado sus redes lo que le ha ocurrido al salir de la peluquería y ha dejado una reflexión sobre los piropos que ha dado que hablar en la red social china.

"Al igual que se habla mucho de las mujeres de 'es que nos piropean y nos sentimos un poco agobiadas y acosadas' os voy a contar que estoy caminando, acabo de salir de la peluquería, es verdad que me siento extremadamente guapa", ha empezado contando.

Ha añadido que no lleva su pelo natural y que todo es gracias a la peluquería. Después ha contado que se le ha acercado un hombre y le ha dicho un piropo que le ha encantado: "Me encanta como te sienta el vestido que llevas".

"Era un hombre un hombre. Era un hombre que le habré parecido atractiva o no y la manera de hacer el cumplido ha sido esa. Me ha parecido súper bonito. Me he girado y he dicho muchas gracias", ha reflexionado.