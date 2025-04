Uno de los grandes arroceros de España se pronuncia, y de qué forma, sobre las paellas de Dabiz Muñoz

Edu Torres, considerado uno de los grandes arroceros de España, se ha pronunciado con toda contundencia sobre las polémicas paellas de Dabiz Muñoz, que reciben multitud de críticas porque no se ajustan a los clásicos ingredientes que, según muchos, debe llevar una paella para considerarse como tal.

En una entrevista en Rockanrollas Podcast, el experto define al chef como "una persona que te mezcla siete ingredientes y todo tiene sentido y te la deja ejecutada perfecta".

"Que te adelanta por la derecha haciendo caballitos con una mano", ha asegurado Torres, que ha lamentado que Muñoz "hace una innovación brutal a la paella y la critican".

"Cuando él está haciendo el arroz yo paro mi vida y estoy pendiente de ver lo que hace porque lo que a mí me ha costado cuatro años, súper enfadado con una paella valenciana y dos años reconciliándome con ella... este señor es super dotado y encima pone en valor nuestras paellas, pone en valor la paella española, la valenciana, y lo critican", insiste.

"Le prohíben la entrada a Valencia, qué vergüenza... me entran ganas de llorar. Me da vergüenza ajena, por ser valenciano, me dan ganas de llorar con esos que lo critican. Dicen que eso no es paella. Y te lo está diciendo con un palillo en la boca o con un regaliz en la boca cagándose en la puta madre del chaval. No lo acabo de ver", ha lamentado.