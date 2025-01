Una norteamericana sorprende al contar lo que le pasaba en el Metro de Madrid: parece que lo ha superado

Parece que no, pero entrar y subir por primera vez al Metro de Madrid puede ser todo un reto para algunos. Es lo que le ha pasado precisamente a la usuaria de TikTok @Pau.exchange, una joven norteamericana que ha aterrizado en Madrid, España, como estudiante de intercambio.

Al no haber metro en la ciudad en la que vive en Estados Unidos, es la primera vez que se sube a uno y hasta entonces le ha tenido miedo. "Qué nervios, ufff", ha comentado antes de entrar en la estación, estrenándose en la Línea 9, nada menos.

"Todo esto es nuevo para mí", ha comentado en el vídeo, que ha alcanzado más de 130.000 visualizaciones y más de 7.000 'me gusta'. El transbordo le ha puesto nerviosa, según ha contado, pero no ha tardado nada en subirse al siguiente tren hasta lograr llegar a su destino.

No es el primer caso de miedo al metro. La usuaria @paulaa222 lo ha certificado: "Tranquila, yo he nacido en España y todavía no he superado el miedo".

Para más inri, el usuario @ggviota le ha retado a hacer algo todavía más intenso: "Intenta cambiar de línea en Nuevos Ministerios... ¡Buena suerte!".