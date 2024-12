Una pareja de españoles se sube a la Torre Eiffel y el resultado es un minuto largo de pura fantasía

La tiktoker @isabelmariapv ha ido a París con su novio y han vivido uno de esos momentos que ha maravillado a miles de personas en TikTok. Como mucha gente que va a la capital francesa de turismo han querido subirse a la Torre Eiffel y claro, contaban con algo importante: la altura.

Al principio ella parece contenta pero su novio tiene una cara de susto que no puede con ella. "Estoy cagado porque me subo a un balcón y ya me están temblando las piernas como a un perrito chico. Me estoy poniendo rojo. Lo voy a pasar malamente", dice él.

Después de pagar 70 euros emprenden la ruta a la cima del monumento, probablemente, más famoso del planeta pero ahí se quedan porque han decidido bajarse sin llegar a la última planta.

"Yo ya no podía más", comenta ella, que resalta que al novio hasta se le han saltado las lágrimas. "Estoy temblando os lo juro. A mala hora que se me ocurrió la idea", repite ella que antes de cerrar el vídeo da un consejo: es cero recomendable si tienes miedo a las alturas.