Una politóloga, indignada por la camiseta que lleva en TVE un historiador para hablar de México

España y México viven una nueva crisis diplomática por cuestiones ocurridas hace 500 años. La presidenta electa mexicana Claudia Sheinbaum no ha invitado a Felipe VI a su toma de posesión porque el jefe de Estado español no respondió a una carta del presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, donde exigía al rey disculpas por la conquista de América.

La no respuesta de Felipe VI provocó una "pausa diplomática" entre los dos países "hermanos".

"Lamentablemente, dicha misiva no mereció respuesta alguna de forma directa, como hubiera correspondido a la mejor práctica diplomática de las relaciones bilaterales. En cambio, parte de la carta se filtró en medios de comunicación", ha dicho ahora Sheinbaum en una publicación en X (antes Twitter) donde explica que sí ha invitado a Sánchez pero no al rey.

Esta crisis ha provocado un intenso debate en numerosos programas de radio y televisión. En RTVE estuvo el politólogo Javier Santamarta del Pozo para hablar del conflicto y lo hizo con una camiseta de Hernán Cortés, algo que ha indignado a la politóloga Arantxa Tirado, que así lo ha expresado en X.

"España no tiene solución. En medio de la crisis con México, a @Lanoche_24h no se le ocurre nada mejor que llevar a un historiador, blanqueador del imperialismo español, que se presenta con una camiseta de Hernán Cortés. Toda una declaración de principios de él y de RTVE", ha escrito Tirado.

El periodista Miquel Ramos ha preguntado si el historiador llevaba una camiseta de Hernán Cortés y Tirado ha escrito que sí: "Por eso he hecho la foto, porque parecía increíble pero no. Seguramente dirá que la compró en México o quién sabe qué. Es alucinante. No dimensionan, ni les importa, la ofensa que eso puede generar del otro lado".

El historiador ha respondido con un extenso texto donde dice que la experta se ha quedado "en la anécdota y no en el contenido" de sus palabras: "La declaración de principios es reconocer que la Conquista fue cruel y se hicieron atrocidades, cosa que reconocí".

"La declaración de principios es hablar de que México no existiría como hoy lo conocemos sin un personaje como Hernán Cortés, para lo bueno y lo malo. Como el Hospital de Jesús de México, que ha cumplido 500 años, o la llevada de la imprenta, y otras cosas que se olvidan", ha añadido.

Por último ha señalado que hay que explicar que aquello fue "una guerra civil" porque "allí estuvieron los aliados de Cortés contra los mexicas".