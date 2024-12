Una profesora deja un alegato sobre lo que implica ser docente: da que pensar

La docente y @MPazsoler ha dejado una reflexión y ha hecho un llamamiento al que muchos compañeros de profesión se han unido al sentirse identificados, mientras que otros no han pensado de la misma manera, generando un gran debate en torno al oficio.

"Cada día llevo peor el estrés de esta profesión. Yo quiero trabajar de 8 a 3 y no tener que llevarme trabajo a casa", ha escrito en primera instancia en un tuit de la red social X (antes Twitter), generando decenas de miles de visualizaciones y cientos de 'me gusta'.

Su deseo lo ha confesado después, es ser dueña de su ·"tiempo" durante el fin de semana. "Y, sobre todo, no llevar conmigo la carga mental abrumadora de esta profesión", ha expresado la docente. Para los que dudan de sus palabras ha rematado de la forma más clara posible: "Solo el que la probó, lo sabe".

Muchos profesores se han sentido identificados con lo que ha descrito porque también consideran que el oficio implica muchísima carga mental y muchísimo trabajo que uno se lleva a casa, fuera de horario de sus puestos, como lo que comenta la profesora y usuaria @MarisaTra: "No existen fines de semana, no existen puentes, no existen festivos, jornadas laborales que duplican lo legal... Ojalá fichar todo nuestro horario en el centro".

Esta respuesta ha llevado a @Mpazsoler ha enseñar otro comentario de un compañero/a de profesión que ha opinado muy al contrario que ella. "Las respuestas son acojonantes. De los propios compañeros. De eres pobre porque quieres a trabajas más porque quieres", comenta ella antes de enseñar la prueba.

"Primero, tenemos horario no lectivo que hay que cumplir. Segundo, aquellos que hacen más horas en casa de las que deben es porque quieren. Yo trabajo en casa las horas que me faltan y en cuanto llego, paro. Y si tardo un mes en dar resultados, tardo eso. Justificado. Vivo mejor", ha sido la respuesta de otro docente anónimo.