Una profesora de Educación Infantil habla de forma inequívoca sobre lo que pasa en clase con el inglés

La profesora de Educación Infantil Ellen R., @maestra_ellen en la red social X, se ha pronunciado de forma inequívoca sobre lo que está pasando últimamente con las clases en inglés.

La docente ha publicado un mensaje que suma más de 4.000 me gusta en el que no encuentra lógica en la idea de dar clases como Naturales en inglés, cuando los niños no conocen bien el idioma.

"Que alguien me explique la lógica de dar Naturales y ciencias sociales en inglés a unos niños cuyo libro de la asignatura de inglés trata los colores, la familia… porque NO SABEN INGLÉS", ha defendido.

La profesora ha definido lo ocurrido como "el sinsentido" y ha mostrado su enérgico enfado por una forma de aprendizaje que no termina de comprender.

Otro usuario ha contestado que, aunque no lo defiende, por su experiencia su hija mayor, "que da todo en inglés", tiene "vocabulario y oído de estar escuchando clases en inglés, por sacar una parte positiva".

En su respuesta, ha asegurado que "no hay parte positiva en dar una asignatura suelta en inglés a niños de primaria que no tienen ni idea del tema ni del idioma". "Es un absurdo", ha reiterado.