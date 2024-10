Una profesora habla así de los viajes de estudio y desmiente el gran mito

La docente de matemáticas en un instituto y popular creadora de contenido en TikTok @laurimathteacher ha publicado un vídeo en el que se reflexiona sobre los viajes de estudio que tienen que hacer anualmente los profesores junto a sus alumnos y se pregunta si de verdad es un chollo. Para rematar da su opinión personal.

"Los profesores pagan el viaje de estudios cuando se van con sus alumnos o les sale gratis. No hay profesores que quieran irse de viajes de estudios y muchos se han tenido que cancelar porque no había profesores, ¿por qué será, si es gratis?", comienza en el vídeo.

Laura asegura que lo primero de todo es que " es una responsabilidad tremenda irte al extranjero con un grupo de adolescentes cada uno de su padre y de su madre que muchos no han salido nunca y van un poco perdidos, sobre todo en la parte del aeropuerto".

"Ese momento es crucial, que se te ponen malos, que les pasa cualquier cosa. En las noches no se duerme porque sabemos que les encanta la noche en el hotel, duermes entre poco y nada y luego tienes que patear. Que no se te pierda ningún niño, que no le pase nada a ninguno", prosigue enumerando factores que hacen que no sea tan plácido como lo pintan.

Sin embargo, reconoce que "todavía no he llegado a ese punto de que no me apetezca irme con ellos porque me lo paso muy bien, disfruto y siempre tiene que haber profesores que se presten a estas cosas porque si no no podrían salir de viaje".

"Me quedo con lo positivo, intentaré dormir lo máximo posible y espero que se porten muy bien y den ejemplo porque ya son mayores. Hay que hacer el viaje lo más bonito posible, es algo que van a recordar siempre y se tienen que ir con un buen sabor de boca", concluye la usuaria.