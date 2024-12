Una profesora les pide a sus alumnos que la evalúen a ella y esto es lo que le ponen

La creadora de contenido Laura (@laurimathteacher), quien es profesora de matemáticas en un instituto, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando que les ha pedido a sus alumnos que la evalúen.

"Pues ahora son mi alumnos los que me evalúan a mí. Yo cojo, les paso un papelito y les digo que me pongan las cosas positivas y las negativas, y que sean totalmente sinceros, que no me voy a enfadar", ha comenzado explicando la tiktoker.

"De verdad que creo que todos los docentes deberíamos hacerlo y es súper importante para saber qué cosas estamos haciendo bien para seguir haciéndolas y qué cosas estamos haciendo mal para ser mejores docentes", ha reflexionado Laura.

"Muchas positivas y pocas negativas estoy viendo, eh", ha señalado la creadora de contenido justo antes de ponerse a leer cuáles son las virtudes que han señalado los estudiantes de su tutoría.

"Tu personalidad. Eres muy graciosa, tus clases son muy amenas y eres buena profesora"; "Explicas muy bien y haces que las cosas parezcan fáciles"; "Muy amable y cariñosa con nosotros"; "Es cercana y sincera", han sido algunos de los comentarios.

"Que cuando te ve un poco perdida en el examen te ayuda"; "Tiene en cuenta los niveles de cada alumno y es paciente con todos"; "Siempre te ayuda si lo necesitas y es la mejor. Te queremos mucho", han añadido los alumnos.

Aunque entre todas las cosas positivas que los adolescentes han mencionado, ha habido un alago que le ha hecho especial ilusión a la profesora: "Me gustan tus explicaciones y lo contenta que vienes siempre".

"Eso la verdad que me gusta mucho que lo valoren porque aunque yo tenga días malos o me encuentre súper mal anímicamente, siempre intento entrar a la clase súper alegre para transmitirles alegría, positividad... Y es un esfuerzo que yo hago cuando no me encuentro bien porque traigo mis problemas de casa... me alegra mucho que ellos valoren eso y que realmente lo sientan así", ha confesado la tiktoker.

Por último un comentario que le ha hecho mucha gracia: "Muy maja y actualizada". "Actualizada, eh. Dicese de estar a la última con todas las tontunas suyas de TikTok", ha explicado la docente entre risas.