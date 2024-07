Una rusa va a Mercadona a por un producto tan concreto que a los españoles les ha sorprendido

Europa Press via Getty Images

La usuaria de Tiktok @familia.atomica ha dejado a muchos españoles que la siguen en la red social china sorprendidos por ir a Mercadona a por un producto tan concreto: un friegasuelos.

"Acabo de enterarme de que existe un friegasuelos que ayuda a que las hormiguitas tan famosas que ahora en verano nos están atacando no se paseen por la casa. Voy a Mercadona a buscarlo", ha comenzado diciendo.

Y ha apostillado: "Tanto comprar en Mercadona y no conocía este fregasuelo. Aquí pone bien clarito para qué sirve. No sé si tú lo conocías o no pero mi vecina dice que funciona muy bien y friega todo el año".

Este producto es de la marca blanca de Mercadona, vale 2,35 euros y, como pone en la etiqueta, es un friegasuelos con insecticida y sirve para el interior y el exterior de las casas.

El furor por este vídeo es tal que más de 10.000 personas se lo han reenviado y casi 3000 personas se han lo han guardado. En los comentarios muchos han preguntado qué ocurre con este producto si se tienen mascotas como perros o gatos.

En otra publicación en TikTok ha mostrado cómo ha llamado a Mercadona pidiendo información y le han dicho que "se puede utilizar con mascotas" aunque evidentemente no se lo pueden beber.

"Lo que voy a hacer es quitar al animal cuando vaya a fregar y cuando esté seco no hay ningún problema", ha dicho después de la llamada a la atención al cliente del gigante valenciano.

Una usuaria le ha dicho en otro comentario que a su gato "se lo ponían los ojos malitos" cuando usaba este producto y ella le ha respondido que hizo bien en darse cuenta ya que puede que haya animales más sensibles a los que sí le afecten este tipo de productos.