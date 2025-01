Una tiktoker alerta entre lágrimas: "Chicas, si venís al Camino de Santiago os pueden pasar estas cosas"

La influencer Sara Ardi (@sara_ardi) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok alertando entre lágrimas a las chicas que quieran hacer el Camino de Santiago solas de que deben tener esto en cuenta.

"Ir sola por aquí y saber que no puedo parar en el bosque... Me están doliendo muchísimo los ovarios y me quedan 20 kilómetros de recta por el bosque sin ningún sitio donde parar", ha comenzado el vídeo la tiktoker, entre lágrimas.

"Chicas, que si venís al camino de Santiago os pueden pasar estas cosas. Era uno de mis mayores miedos porque es que literalmente me quedan 20 kilómetros sin nada donde parar", ha continuado diciendo la creadora de contenido, visiblemente afectada.

"20 kilómetros por este puto camino sin nada donde parar, tío. ¿Pero sabes qué te digo? Que me duelan los ovarios solo me va a hacer acabar el día de hoy con más ganas. Una lloradita y para adelante", ha relatado la influencer, intentando subirse el ánimo.

"Ya he hecho cinco, ya está. Venga, vamos a pensar así. Jolines, pero puede ser el pie, puede ser la espalda, puede ser cualquier cosa", ha manifestado la creadora de contenido, optando ahora por la positividad.

"El dolor está ahí y el dolor no se va a ir hasta que llegue, así que tengo literalmente dos opciones: ponerme triste y pegarme todo el camino llorando o llorar lo que necesite llorar, respirar profundo y seguir andando con el dolor", ha asegurado Sara.

"Poner el foco en otra cosa, como en lo bonitos que son los campos... Lo único que puedo hacer es tirar para adelante. ¡Va Sara! Esto solo te hace una mujer más fuerte", ha concluido la tiktoker.

Una imagen inspiradora que ha conquistado a muchos usuarios de la red social, quienes le han aplaudido por su actitud de superación y han hecho que su vídeo supere ya las 1,4 millones de visualizaciones y 53.000 me gustas.

Sin embargo, también habido críticas de usuarios que han tachado a la creadora de contenido de inconsciente y victimista, pero a ellos han salido a responderle algunas internautas que tienen las cosas muy claras.

"Que comentarios más crueles. Es una chica joven, tiene unas reglas dolorosas, se desahoga llorando un poco y luego recupera el ánimo. ¿Sois todos perfectos y nunca tenéis un bajón? Anda que ya os vale", ha sido, por ejemplo, una de las respuestas a las críticas.