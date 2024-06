Una valenciana va a un Mercadona de Madrid y no se puede creer lo que le dice un cajero al ver su compra

Una usuaria de TikTok llamada @mawi106 ha contado en la red social china el curioso momento que ha vivido como valenciana al ir a hacer la compra en un Mercadona ubicado en Madrid junto a su marido.

Lo primero que ha narrado es que fue al supermercado del gigante valenciano a comprar fartons Polo, un dulce/bollo muy conocido para la gente de la Comunidad Valenciana: "Cuando voy a pagar, yo emocionada con mi horchata, mis fartons, tal, dice el cajero 'uy esto es nuevo'".

"Me quedé en blanco. Le miro. Miro a mi marido. Le vuelvo a mirar a él y digo, ¿es broma, no? Me dice es la primera vez que no lo veo", ha comentado la usuaria que ha publicado el vídeo.

Ella le ha dicho al dependiente que los fartons tienen más años que ella y que "de toda la vida" en Valencia se han consumido los fartons con la horchata. El cajero le ha respondido que él es de Cádiz y que nunca había visto a nadie comprar esos dos productos.

Al final del vídeo ha expresado "una duda muy grande": "¿Los fartons sólo son conocidos en Valencia o se conocen en más partes de España?". En los comentarios personas de Barcelona, Zaragoza, Castilla- La Mancha y Mallorca han afirmado que sí los conocen.

Por el contrario, usuarios de Asturias, Málaga, Guipúzcoa, Cantabria y León han señalado que no los han visto nunca por Mercadona.