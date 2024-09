Una vecina deja esta inolvidable nota en el ascensor antes de hacer la mudanza e irse para siempre 

En las redes sociales destacan a diario rifirrafes desagradables que se producen entre vecinos: a veces en forma de notas agresivas que se dejan unos a otros, a veces directamente en forma de pelea.

Pero, a veces, las comunidades de vecinos también son lugares en los que ocurren cosas que devuelven la fe en la humanidad, aunque sea un poco. Por ejemplo, la nota que una persona dejó al resto en el ascensor del edificio poco antes de hacer la mudanza para irse de allí.

En el mensaje, del que se ha hecho eco la popular cuenta @Liosdevecinos, se puede leer: "Queridos vecinos, soy la vecina del 9-2, ¡aunque por poco tiempo! Mañana 7/09 organizo mi mudanza, por lo que tendré que acaparar el ascensor bastante más de lo normal".

"Será a partir de las 10.00 am. Espero no causaros demasiadas molestias y os pido disculpas por adelantado. Si tenéis alguna urgencia, no dudéis en picarme o avisar alguno de los chicos", subraya.

Y acaba diciendo: "Os agradezco la buena convivencia durante estos dos años y os envío un afectuoso saludo".