Una venezolana se lamenta de algo que muchos españoles llevan a gala y hay lío: "Nadie lo cuenta"

La usuaria de TikTok @anapaoladsh, venezolana que vive en España, se ha lamentado por lo que pasa con el pan de este país, y ha admitido que no esperaba algo así.

"Cuando yo vine para Europa, yo pensaba que yo iba a comer rico todos los días y me imaginaba esas comidas. Y, es verdad, he comido muy rico, pero hay una vaina que nadie te cuenta cuando tú te vienes para España: el pan", avisa.

"Este pan que yo tengo aquí, este pan yo lo compré el domingo y hoy es martes, este pan tiene dos días en mi casa", asegura mientras intenta partir una barra, que a todas luces se ve que está durísima.

"Yo no sé si es que yo guardo el pan mal, pero que alguien lo explique. Y si no has emigrado todavía, aprovecha el pan de Venezuela, porque yo me acuerdo que mi papá lo traía a la casa así recién salido del horno. Porque aquí olvídate del pan caliente, eso no existe. Tu te comías eso y eso era divino", asegura.

En los comentarios, una usuaria dice: "Si vivías en Caracas la humedad hace lo suyo.. en Madrid no dura ni el día.. es la humedad del ambiente. En el norte se conserva mejor...".

Otro explica: "El pan industrial es así de malo, compra un buen pan y verás como dura, claro que es más caro". Y otro da otra solución: "El pan se congela, y usa lo q te vas a comer, lo metes al microondas y listo ya tienes pan caliente".