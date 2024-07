Una señora se le cuela en el bus, no deja de mirarle y la razón está en su camiseta

El ambientólogo y programador Dani Jota (@DaniJCoello) ha contado lo que le ha pasado en el autobús y el final, que ha sido muy cómico, irónica y con mucha coincidencia, ha arrasado en la red social X, antes conocida como Twitter, hasta que Elon Musk compró la compañía.

La historia comenzó en el transporte público. Cuando se iba a subir, una señora se coló, pasando por delante de él. Durante el trayecto, se dio cuenta de que estuvo todo el tiempo expresando malas caras, mirándole mal. Eso le causó bastante desconcierto porque, en la teoría, debería ser él el que estuviera algo molesto.

"Luego me he dado cuenta de que llevo puesta esta camiseta", ha advertido al final del tuit, que ha acumulado más de 13.000 'me gusta' y 92.000 impresiones en apenas unos días. Llevaba una camiseta blanca de 'malacara' con el escrito "Señora no se cuele" en el pecho".

"Si no se hubiera colado, no le molestaría", comenta @Jokin_PA, recibiendo más de 400 'me gusta' en apenas horas. Muchos le han preguntado dónde ha conseguido la camiseta, especialmente para utilizarlas en los mercados. La mayoría han calificado la camiseta como "una maravilla".