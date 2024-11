Unas argentinas cuentan sorprendidas por qué no les han dejado entrar en una discoteca de A Coruña

La usuaria de TikTok @whoiscandelaria ha compartido en la red social china lo que le ha ocurrido en una conocida discoteca de A Coruña, en Galicia, a la que ha ido con otra amiga.

Ha explicado que lleva tres meses viviendo ahí "y nos acaban de rebotar de un boliche [discoteca] porque vinimos muy producidas". La persona que estaba en la puerta les dijo que tenían que ir vestidas "como niñas pijas".

Ellas han denunciado que no les han dejado entrar por ir con escote: "¿En qué universo no pasas por tener un escote?". "La próxima vez no traigo tetas, me las dejo en casas", ha dicho su amiga.

"Nunca nos pasó esto. Somos argentinas y en Argentina pasas de cabeza y te dan VIP. El problema era eso, que no vinimos como niñas pijas. No vayan, no es recomendable. Si lo lees, una mierda", ha zanjado sobre la discoteca.

En los comentarios muchos han comentado que en este local "hay que ir vestidos como cayetanos" para que dejen entrar.