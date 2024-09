Unas norteamericanas prueban fuet por primera vez y la reacción de la primera enamora

La joven sevillana Marta Pons (@martapons_ en TikTok) se encuentra actualmente en Estados Unidos, país norteamericano en el que ha hecho amigas. En un momento de intercambio cultural les ha hecho probar a todas por primera vez el fuet, uno de los embutidos más queridos de España.

La primera que lo ha probado ya ha enamorado a los usuarios, tal y como muestran las reacciones. Ha olido un trozo, se lo ha comido, y su primera señal ha sido un entonado "mmmmm...". "Me encanta, dame más", ha expresado la norteamericana tras su cara de sorpresa, agarrando otro trozo inmediatamente.

La siguiente en probarlo no ha sabido muy bien si le ha terminado de gustar: "Es como si no tuviera sabor". Una opinión de la que muchos españoles en los comentarios han decidido responder con ironía: "No puedo fiarme de alguien a quien no le gusta el fuet".

"Me gusta, sabe como el salami", ha expresado una de las jóvenes del grupo. En términos de porcentajes, solo ha gustado a un 60% de todas las presentes. Un número insuficiente para los usuarios. El vídeo ha recibido más de 170.000 visualizaciones y 10.400 'me gusta'.