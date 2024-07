Unos clientes exigen a un restaurante una terraza y la respuesta que les da el dueño es admirable

Nunca un restaurante se había llevado tantos aplausos y elogios en X, la red social anteriormente conocida como Twitter, como lo está haciendo en las últimas horas el establecimiento Las Cumbres, situado en la pedanía murciana de Cabezo de las Torres.

Este restaurante ha compartido en su perfil oficial la conversación que ha tenido con unos clientes que exigían que se colocaran mesas en la terraza, a pesar de que los termómetros reflejaran valores superiores a los 40 grados.

Según han detallado, habían cerrado la terraza al mediodía por la ola de calor, a la espera de reabrirla cuando bajaran mínimamente y no se estuviera en máximos. Sin embargo, a unos clientes no les ha gustado esa idea.

"No nos importa que haga calor, la queremos fuera igualmente", han exigido a los dueños del restaurante, que han dado un respuesta que está siendo muy aplaudida: "No es por ustedes, es que no vamos a tener a un camarero trabajando a más de 40 grados en la calle".

La publicación del restaurante Las Cumbres lleva ya más de 240.000 visualizaciones, 7.000 me gusta y numerosas reacciones que dicen que esa actitud les honra y que debería ser un ejemplo para otros locales.