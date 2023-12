Unos expertos catan a ciegas 20 panettones y este de 6 euros de un supermercado se cuela en el top 

Las navidades ya han llegado y, con ellas, el aumento exponencial de consumo de productos como turrones, polvorones, roscones de reyes y panettones. Por eso, en estas semanas abundan los ranking que señalan cuáles son los mejores artículos de cada categoría.

La OCU señaló hace unos días cuál era, en su opinión, el mejor panettone de supermercado y ahora Anna Mayer, de Panepanna, ha organizado una cata a ciegas con 20 productos de ese tipo, tanto industriales como artesanales, y ha saltado alguna sorpresa.

La experta explica que, aunque la cata era a ciegas, algunos eran reconocibles por "la glasa de pistacho encima, otro tenía el nombre en el papel del horno, otro tenía un color que lo distinguía entre todos" pero destaca que "la gran mayoría nos era realmente desconocido".

También señala qué se busca en un panettone: "El no excesivo dulzor es un punto a favor, la textura de la miga (que debería romperse en hebras), el olor": "Simplificamos del 1 al 5, donde el 1 es 'se lo regalo a esa persona que me cae mal' y 5 es 'me puedo comer uno de una tacada'.

Los tres primeros clasificados tienen un precio sensiblemente alto, pero luego llegan las sorpresas. El ganador es Infermentum (Casa Base), de 38,50 euros/kilo. El segundo es el Celler de Can Roca (Casa Cacao), a 60 euros/kilo. Y el bronce va para Pastelería Tugues (Lleida), con 35,56 euros/kilo.

Pero hay dos que se venden en supermercados que se cuelan en el top5: Tre Marie Galbusera, de El Corte Inglés, que cuesta 23,45 euros/kilo. Y ojo: Carrefour Extra, a 5,99 euros/kilo. En el top10 también entran Aldi Deluxe (9,99 euros/kilo y octava posición) y Favorina, de Lidl, a 5,99 euros/kilo y noveno clasificado.

Mientras, la OCU ha evaluado 16 productos de este tipo que se pueden encontrar en los supermercados y el resultado es desolador: únicamente el que vende el Corte Inglés consigue destacar.