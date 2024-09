Va a bañarse a una playa de Maldivas y se sorprende con esta restricción: "Primera vez que lo veo"

Ante el desconocimiento, muchas normas de otras culturas pueden llegar a sorprender. Es lo que ha sorprendido a muchos usuarios después de que el popular creador de contenido Carlos Cruz (@carloscruzrrz), cuyos vídeos inmortalizan siempre su viaje por el mundo enseñando otros lugares.

Ha aterrizado directamente en las Maldivas, país tropical del continente asiático, y al ir a bañarse se ha encontrado con un cartel que prohíbe quitarse la camiseta en la playa. No solo en esas zonas, sino en la calle. "Algo que mucha gente no sabe es que estas islas son un país que se rige bajo la ley islámica (la religión oficial es el Islam)", ha afirmado.

"Tendrías que bañarte con la camiseta puesta, como la playa que tengo aquí detrás", ha continuadoo relatando. Sin embargo, hay playas "hechas para los occidentales o gente que noes de aquí", llamadas como "Bikini Beach", en las que sí se permite acceder con bikini y estar sin camiseta.

"Yo sabía que era un país musulmán, pero no sabía que tenían este tipo de normas, son las suyas y es lo que hay, cuando visitas un país que no es el tuyo, creo que lo más correcto es adaptarte a las normas y, si no te gusta, pues no vayas", ha concluido Carlos Cruz en el vídeo, que ha acumulado casi 100.000 visualizaciones y más de 6.400 'me gusta' en apenas unos días.