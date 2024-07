Va a un bar y ve a hacer al dueño una guarrería tal que pide la hoja la reclamaciones

La creadora de contenido conocida en TikTok como @sotirules ha contado la historia en la que puso una hoja de reclamaciones a un bar por la "guarrería" hizo el dueño. Una anécdota de la que ya ha pedido perdón por si los próximos que van a comerse un helado piensan en esto.

"El dueño del establecimiento que nos encontramos hizo la cosa más asquerosa que yo he visto en mi vida. Atentos a la excusa que me puso porque es ridícula", ha advertido al principio del vídeo, que ha acumulado casi 30.000 'me gusta'.

Mientras se tomaba el café con un amigo en el local, vio como el dueño cogió una cuchara de plástico, abrió el congelador de los helados y empezó a comer de uno de los cuencos hasta en tres ocasiones. "Me parece una guarrada porque es que va a poner ese helado a alguien, pondrá sus babas, imagínate que esa persona está enferma...", ha explicado.

Llamó su atención y más directa no pudo ser: "¿Le parece a usted normal lo que acaba de hacer?", a lo que el dueño del bar le respondió: "¿El qué?". "Ha comido usted helado tres veces con la misma cuchara chupada, algo que usted le va a servir a los clientes", le insistió.

"Lo siento, no me he dado cuenta", volvió a contestar el hombre. Terminaron su cuenta y se marcharon, viendo como este sacaba el cuenco y lo 'tiraba', pero como no se fiaba, se quedaron lejos observando y comprobando que sería honesto (de hecho, confiaba en ello). Confió en vano porque logró ver como volvía a poner el cuenco en el congelador, por lo que volvió y pidió la hoja de reclamaciones.

La contestación que escribió el encargado fue la siguiente: "Se lo hemos enseñado a sus amigos y ella como se ha tirado a la basura". "Realmente me parece asqueroso que alguien se pueda comer las babas de este señor porque se le haya antojado así, si lo quiere comer coja una tarrinita y se echa un par de bolas".