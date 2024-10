Va a un bazar llamado "Mil cosas" para intentar descubrir si realmente venden mil artículos

El creador de contenido Ismael Sepúlveda (@ismasepul) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok yendo a un bazar llamado "Mil cosas" para intentar descubrir si realmente el establecimiento vende mil artículos.

"Este bazar presume de vender mil cosas. ¿Mi misión? Intentar desenmascararlo", ha comenzado el tiktoker en tono divertido el vídeo, el cual ha alcanzado ya las 420.000 reproducciones y los 37.000 me gustas.

"He cogido una libreta de allí mismo y me he puesto a contar objeto a objeto todo lo que había en la tienda. Se les acabó la farsa", ha proseguido relatando el usuario mientras se graba contando artículo a artículo por los pasillos de la tienda.

Sin embargo, el reto era tan grande que no ha podido llevarlo a cabo en una sola tarde, por lo que ha tenido que volver al día siguiente: "Pero cuando llevaba ya más de 400 objetos me cansé y decidí volver al día siguiente".

"Se me ha hecho ya hasta de noche. Estoy reventado, pero todo sea por esta causa. Volvemos mañana", ha manifestado el creador de contenido saliendo del bazar el primer día de misión.

Al día siguiente, comienza de nuevo el reto: "Llevaba contados 482 objetos de los 15 pasillos que más al fondo de la tienda están. Así que aquí estoy otra vez, sigamos. Estoy dispuesto a pasarme la tarde entera aquí metido con tal de sacar la verdad a la luz".

Finalmente, tras unas cuantas horas de contar objetos, llega el momento de la resolución: "Vale, actualizo recuento. 26 pasillos completados de 33, sin contar con los objetos de la caja. Eso quiere decir que llevamos un total de...", ha relatado el tuitero, cuando se ha visto interrumpido por el dueño antes de poder acabar la frase.

"Hola. Ya mucho tiempo aquí", se puede escuchar como le increpa el propietario del bazar, quien además le informa de que no se puede grabar en la tienda, a lo que el tiktoker responde: "Ya... me voy ya, me voy ya. Vale, vale, perdón. Me voy".

"Ay, ¡qué tensión! Necesito saber la VERDAD"; "Estoy más enganchada a esto que a ninguna serie"; "C2 en estar desempleado"; "No quieren que salga la verdad a la luz"; "El trabajo de investigación que merecemos"; "Pero pregúntales JAJAJA, que tal vez piensan que estás tramando un plan para atracarlo", han comentado algunos usuarios.