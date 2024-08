Va a Cádiz de vacaciones y deja esta reflexión sobre los andaluces nada más terminarlas

El carácter amable y divertido de la gente del sur es una de las señas de identidad de toda la población de las comunidades autónomas de Andalucía o Murcia. Especialmente, aquellos de las zonas de Cádiz o Málaga.

La usuaria de TikTok Estela Amorós ha estado de vacaciones en diferentes municipios de la provincia de Cádiz y ha llegado a esa conclusión, tal y como ha contado en su cuenta de TikTok @estelaamoros.

"Acabo de volver de Andalucía y tengo una pregunta, he estado en Cádiz, ¿cuando salís verdad que la gente os parece antipática?", comienza diciendo Amorós en un vídeo que dura menos de 30 segundos.

"Jamás me han tratado tan bien camareros, recepcionistas, la gente de la calle, etc. Si viviera en Andalucía todo el mundo me parecería antipático", reflexiona, finalizando en una publicación que se ha hecho viral.