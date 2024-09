Va por la calle y lo que ve en la ventana en un edificio maravilla a media España

El periodista Juan Gómez Ruiz (@juangmezruiz) caminaba por la calle tranquilamente. En uno de esos vistazos a los edificios se dio cuenta de algo del que se vio obligado inmortalizar con la cámara del teléfono y que ha arrasado en TikTok.

"¡Pero qué!", ha expresado muy sorprendido en el vídeo, que ha acumulado más de medio millón de visualizaciones y 10.000 'me gusta'. Ha visto en la ventana de uno de los edificios como una vecina cerraba la persiana y con una fregona limpiaba la parte exterior.

De fondo, con la banda sonora de la popular saga de Misión: Imposible, protagonizada por Tom Cruise, hizo la escena mucho más cine. El vídeo ha acumulado también más de 1.300 comentarios con opiniones de todo tipo: "Mejor que limpie la del vecino y el vecino la de ella, les pilla mejor".

La ironía no ha faltado. "Tiene la persiana más limpia que ninguna, no sé como lo veis", ha expresado otro usuario (@chikky). "Luego estoy yo que no he limpiado las persianas en mi vida", ha contestado también @candicandi.

Algunos han mencionado qué es lo que hacen ellos: "Cuando cae una tormenta corro a bajar las persianas". "Lo malo es que se caiga la fregona y pase alguien", ha dicho @juliancarrero509. Juan Gómez ha confirmado que ha sido en Cantabria.