Va a un casting y flipa con la razón por la que ha sido descartada

La usuaria de TikTok @beatrizcalderon_, modelo de profesión, ha compartido en la red social china lo que le ha ocurrido en un casting en un vídeo de 21 segundos que acumula más de medio millón de reproducciones y más de 3.000 comentarios en unos días.

Después de grabarse de cuerpo entero ha afirmado: "Bueno, me acaban de rechazar en un casting y me han dicho por qué. Básicamente me han dicho que no quepo en su ropa y que no cumplo las medidas".

Ya en texto ha reflexionado: "Flipo con que estas cosas sigan pasando. Personalmente después de trabajar años de modelo puedo decir que están evolucionando y cada vez es un mercado más inclusivo por lo menos en España".

"No hagáis caso a los comentarios que hagan de vuestro físico, no le puedes gustar a todo el mundo pero lo más importante es que te quieras tú", ha sentenciado en el vídeo, que acumula también más de 24.000 'me gusta'.