Va al examen de conducir, se le olvida quitar el freno de mano... y lo que pasa luego es aún peor

El examen de conducir es uno de los momentos de más nervios en la vida de muchas personas: son unos minutos de tensión, en los que el alumno nota la presión del examinador en su nuca (nunca mejor dicho) y cualquier despiste puede ser fatal.

Esos nervios juegan a menudo muy malas pasadas, como ha demostrado la cuenta de TikTok de @autoescuelamikel, muy popular en esa red social.

En un vídeo, el profesor ha explicado lo que acaba de vivir en una de las últimas pruebas. "No os podéis imaginar la que me acaba de pasar en el examen. Hemos empezado el examen y al alumno se le ha olvidado quitar el freno de mano. Con los nervios, pues se le ha olvidado", empieza diciendo.

"Entonces ha empezado a sonar esta musiquita: eso significa o que no te has puesto el cinturón o que no has quitado el freno de mano. Pero claro, el examinador, por echar una mano, le ha dicho: '¿Y esa musiquita qué es? ¿Qué es?", prosigue.

Pero el examinado no ha sido capaz de reaccionar: "Y el alumno, con los nervios, no se enteraba. Entonces el examinador le ha dicho: '¿Qué será? ¿Será la radio?' Y al decir la radio, el alumno ha dicho: '¡Ostras!'. Y ha ido a quitar la radio. Pero estaba quitada. Lo que ha hecho ha sido... ponerla a toda marcha. Entonces ya se ha asustado y la ha liado".