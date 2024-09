Va a hacerse el DNI y le cae "una pequeñita bronca" por algo que cuenta y que deja a todos flipando

La usuaria de TikTok @lauuusa ha causado la sorpresa generalizada en esa red social al contar lo que le ha ocurrido cuando ha ido a renovarse el DNI.

"Ayer fui a hacerme el DNI. Cayó una pequeñita bronca. Yo no tengo huella, me muerdo los dedos desde hace años y años. No los pellejitos. No, no. Yo llego hasta la línea. No tengo huella", empieza contextualizando.

"Cuando a mí me dice el Policía: pon el dedito aquí. Yo hago así, lo pongo. Y el Policía empieza a sospechar. Me coge el dedo más fuerte y me hace... que mi dedo ya estaba blanco. Le comunico la Policía que no... No sé qué habrá visto el Policía, pero vio una huella. Entonces a mí...", relata.

"Ahora rota el dedo, el Policía me rota el dedo", prosigue antes de reproducir lo que le dijo el agente: "¡Madre mía! ¿Dermatofagia se llama? Ah pues no sé. Date productos...".

"Cariño, que no me los muerdo con la boca. A lo mejor una de cada mil veces. Mi día a día es estar así. Todo el rato. He llegado a estudiar con celofán, con guantes, con esparadrapo. Que no, que no", se lamenta.

En los comentarios, algunos usuarios relatan alguna experiencia similar: "Tengo Soriasis en la piel, me salen heridas y se me despellejan las manos cada 2x3. Renovación del DNI, tres policías probando con todos los dedos de ambas manos 😂. Al final tuvieron una huella parcial".