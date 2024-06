Va a un hotel de Barcelona y lo que le ocurre se está haciendo viral en TikTok

El creador de contenido mexicano Nico Ascate (@nico_ascate en TikTok) ha contado a sus seguidores lo que le pasó cuando se hospedó en un hotel LGTBIQ de Barcelona sin ser consciente de ello.

"Esta es una historia que me pasó en el hotel, que tiene las banderas LGTBIQ. Yo no lo sabía, lo había alquilado por tres días porque estaba muy bonito por dentro y era económico", asegura.

Resulta que un día se iba a duchar cuando le empezaron a tocar la puerta. "Pregunté que quién era, me dijeron que estaba muy guapo y que no había puesto una marca en la puerta con no molestar", prosigue.

Con la sorpresa que se llevó decidió ir a preguntar a la persona de recepción del hotel. "Se lo dije al de recepción y me dijo que lo tenía que poner porque es un hotel gay y la gente va buscando guerra", remata el joven.