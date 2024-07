Va a lavar el bolso de su hija pequeña y esto es lo que se encuentra dentro: no da crédito

La tuitera Una mamá desquiciada (@DesquiciadaUna) ha subido una publicación a la red social X, anteriormente conocida como Twitter, en la que cuenta una curiosa anécdota que ha vivido al lavar el bolso de su hija pequeña.

Y es que la mente de los niños no deja de darnos sorpresas y en esta ocasión no ha sido para menos, ya que lo que se ha encontrado la madre al vaciar el bolso de su hija para poder lavarlo la ha dejado sin palabras.

"Mi madre le compró a mi hija mediana un bolso blanco. Ayer se manchó de helado y lo vacié para poder lavarlo y llevaba: su monedero de moneditas, un bálsamo labial y UN BOTE PEQUEÑO DE NUTELLA", ha relatado la madre.

"No sea que le vaya a dar una bajada de azúcar y no tenga qué echarse a la boca", ha manifestado la tuitera de forma irónica, sorprendida ante este particular objeto que no tenía ni idea que su hija llevaba encima.

El divertido tuit ha alcanzado las 44.000 reproducciones y los mil me gustas, además de múltiples comentarios en tono divertido sobre la ocurrencia de la pequeña: "Ya solo le queda saber hacer la renta para poderse independizar"; "¡¡Deberíamos aprender más de tu hija y llevar la Nutella en el bolso!!".

Incluso hay usuarios a los que la idea les ha parecido muy razonable: "Bueno, razón tiene. Mi madre me pegó la costumbre de llevar siempre algo dulce encima por si me daba una bajada de azúcar... y a mí no, pero a dos personas desconocidas con las que me crucé y a un compañero de clase diabético, les vino de lujo...".