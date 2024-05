Va al 'Mercadona de Londres' y prueba varios productos: el veredicto es trágico

El creador de contenido Jesús Ansal ha realizado un vídeo en el que prueba diversos productos que ha comprado por un total de 10 libras en el supermercado londinense Tesco, conocido como Mercadona británico.

Los productos que ha comprado son una especie de palo de queso, que vale 1,50 libras, una salchicha por 1,30, una especie de porridge de avena por 1,30, una tartaleta de carne por 1,80, un bote de marmite por 2,90. Todo eso le ha costado 10,10 libras.

Después se ha puesto a valorar uno por uno los productos. Sobre el palo de queso ha afirmado que es "un asco, insípido y es como plastilina, un timo total". De la salchicha más de lo mismo: "Qué asco, está insípido, es malo y 100% químico".

"El purridge es un plato de una especie de avena ya precocinada. La textura es como de cartón, es caca. No me ha gustado nada, pero es que no me está agradando nada", asegura el creador de contenido.

Sobre la tartaleta empieza diciendo que "tiene buena pinta", pero rápidamente cambia de opinión para sentenciar que "qué asco". "La carne es un mazacote de carne que necesita agua", opina.

Por último, sobre el marmite va acompañado de un sandwich ya preparado que tampoco le gusta. "Está untado con algo, es denso, muy chicloso", indica. En cuanto lo prueba con el marmite es como "muy salado". "Te tomas el tarro y te ingresan por tensión alta, está malo", afirma, indicando que está malo.