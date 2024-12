Va al restaurante español mejor valorado de Frankfurt y le ponen unas bravas que son para marearse

El usuario de TikTok @sergiolp___ ha dejado muy clara su opinión tras ir a probar el restaurante de comida española mejor puntuado de la ciudad alemana de Frankfurt.

"¿Qué imagen tienen los alemanes de la comida española? Por lo menos qué imagen se da aquí en Alemania de nuestra gastronomía. He visto que la paella tenía una mala pinta... eso no lo voy a pedir", empieza diciendo.

Lo primero que le sirven son unas patatas bravas con un aspecto discutible: "En vez de echarle la salsa lo que es por arriba lo están poniendo por debajo". "Yo no lo llamaría brava, lo llamaría patata cocida con salsa que pica un poco", asegura antes de puntuarlas con un 0,5 sobre 10.

Luego llegan unas gambas a la plancha. "Aunque son langostinos, la verdad. Es un langostino congelado simple. En Granada me han puesto de tapa uno mejor", asegura el usuario, que le da un -1 sobre 10.

"Hemos pedido un lomo de vaca que no sé ni qué parte, si alta o baja. El tema del punto es verdad que tampoco nos han preguntado, pero no lo han sacado tampoco en mal punto. Me gusta menos hecho, pero así esta bien. De las tres cosas que hemos probado la verdad que es lo mejor", admite. Pero con todo y con eso le da un cuatro sobre 10.

Tras mostrar que le han cobrado 47 euros por la comida, el usuario señala: "Mi intención no es ir a hacer daño ni a criticar, por eso quito el nombre del sitio, la única pista que os puedo dar es que es el restaurante de comida española mejor valorado en Frankfurt".

"Tú abres esto en cualquier sitio en España y de verdad que esto cierra a los dos días. En vez de gambas me pones langostinos, pido unas bravas y me pones unas papas cocida con una salsa extraña y un lomo de vaca que yo diría que s mas un entrecot de toda la vida", se queja.

"Esto en España es que es un dos porque la comida en mal estado no estaba, no le puedo dar un cero, pero lo que nos han cobrado para lo que nos han puesto es un engañaguiris. A mí me jode que los alemanes tengan esta imagen de la comida española, que se crean que esto es lo bueno", lamenta.