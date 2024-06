Va a la revisión de un examen y lo que termina ocurriendo la deja sin palabras

Acudir a la revisión de un examen en ocasiones, es tirar una moneda al aire, que a veces sale cara y otras, cruz. Lo que es indudable es que acudir a una revisión ya es empezar con mal pie, porque una vez que se solicita una cita con un profesor para hacer un visionado de un examen, es que algo no ha ido como se esperaba.

Por lo general, en estas revisiones, lo más habitual es o bien que el alumno tenga razón y la nota suba ligeramente -o considerablemente si ha habido un error flagrante por parte del profesor o profesora- o bien que se mantenga la misma nota que al inicio de la revisión si no ha habido ningún error.

Pero lo que es más llamativo y mucho menos común es que la nota se vea rebajada durante una revisión porque el profesor se haya dado cuenta de que ha cometido un error a favor del alumno a la hora de puntuar.

Esto le ha ocurrido a una alumna que ha compartido su experiencia a través de su cuenta de X @spiroce. En su publicación, la joven se ha mostrado totalmente incrédula cuando, al acudir a revisar el examen su nota se ha visto reducida de un 4,5 a un 2,75.

"Q he ido a revision con un 4,5 esperando q me aprobase y se habia equivocado sumando y tenia 2,75 ufffffff SAME", han sido las palabras de la joven, que no daba crédito a lo ocurrido.