Va un super canario y alucina con estas natillas: las prueba y este es su veredicto

La usuaria de TikTok @hippie.domaris ha publicado un vídeo en el que prueba alguna de los sabores de natillas raros que ha encontrado en el supermercado canario HiperDino en Tenerife, uno de los más típicos y propio del archipiélago.

"Estamos en un HiperDino y hay natillas de sabores como Ambrosía Tirma, de pistacho, de merienda canaria, cubanitos sabor galleta, turrón... Me las llevo", asegura, mientras compra dos de cada.

Al día siguiente, desde el aeropuerto, comienza a probarlas junto a su pareja. Empiezan por la de pistacho. "Huele mucho a pistacho", "huele a anís, pero está buena", afirma ella, mientras que él reconoce que le gusta por el exceso sabor a pistacho que tiene.

Sobre la de sabor de chocolatina de Ambrosía Tirma, indica que es una chocolatina canaria. "Tiene mal color", dice ella. "Está buena, es un sabor que no puedo describirte porque no lo he probado nunca", añade.

Los otros tres sabores los han publicado en la cuenta de @angelcheff. En cuanto al de turrón, ambos indican que "huele a turrón y es muy intenso", sin embargo, afirman que "es muy intenso" y que es casi mejor mezclarlo con algo. La tiktoker bromea con brocolí.

Las natillas con sabor a cubanito apuntan que también es algo típico de Canarias. "Está bueno, pero no mola tanto", señala él, mientras que ella lo describe "como una mezcla entre coco y vainilla y han llegado aquí".

Finalmente acaban probando el de merienda canaria, que está hecho con gofio, plátano, galletas. "Huele a plátano canario, está bueno, sabe a plátano con un regusto raro después", describe él, mientras que ella indica que esa sabor puede ser a menta.

Por último, cada uno destaca cuál es su sabor favorito. Ella señala que es el de pistacho, mientras que él apunta al de Tirma.