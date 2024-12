Van con esta falda a la Catedral de Sevilla y expresan su indignación por lo que les ha pasado allí

La usuaria de TikTok @arantxagomezb ha mostrado su indignación por lo que les ha pasado tanto a ella como a una amiga cuando han intentado entrar en la catedral de Sevilla con una falda.

"Estamos mi amiga y yo en la catedral de Sevilla con nuestro correspondiente ticket, hemos hecho la cola para sacarlo, todo... y nos dicen cuando entramos... nos viene la directora y nos dice que con esta falda no podemos entrar", explica.

"Quería que compráramos un pañuelo para taparnos y hemos dicho: bueno, pues nos ponemos la chaqueta por la cintura. Me dice: es que no se pueden ver las piernas. Se me ve la rodilla. Dice que es que ve un huequito", se lamenta.

"Y le he dicho: 'Es que estamos en 2024 y no tengo por qué pagar un pañuelo porque no se me ve nada, se me ve un huequito de rodilla de nada'. Y me salta con retintín: 'Bueno, es que esto es una iglesia", sigue explicando.

"¿Qué es lo que nos está queriendo decir? Porque no creo que vaya a bajar Jesucristo y me vaya a insultar. No entiendo. Entiendo el respeto y todo, pero es que no es algo que esté faltando al respeto. Al revés, me siento que nos lo están faltando a nosotros", se ha lamentado antes de que afirmar que el que les ha vendido los tickets les ha mirado al final de una forma desagradable. Según dice, como si fueran "fulanas".