Ve este cartel al lado del mar en Gijón y el susto que se da es mayúsculo: no todo es lo que parece

La creadora de contenido Dian (@dian_latin), una venezolana que está haciendo turismo por Asturias, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando el susto que se ha dado al ver un sorprendente cartel al lado del mar.

"Iba a bajarme aquí por la escalera a hacerme una foto, pero vi este cartel", ha comenzado la tiktoker, enseñando unas escaleras que bajan hasta el mar y, acto seguido, varios carteles amarillos colgados de las farolas con el dibujo de un tiburón.

En concreto, se puede leer: "Peligro (muy pocos) tiburones". Y, si te fijas bien, al final del cartel, dentro del dibujo del tiburón, hay una inscripción que pone "Acuario", lo que indica que es un cartel publicitario.

Sin embargo, la creadora de contenido no se ha dado cuenta de este último detalle, por lo que lejos de pensar que se trataba de un anuncio del acuario, lo que se ha creído es que es un cartel que pide precaución porque en ese mar puede haber tiburones.

"O sea, ustedes se imaginan que yo baje y veo un tiburón, me muero. No me va a matar el tiburón, me voy a morir yo del infarto que me va a dar si después de meterme ahí descubro que hay un tiburón", ha comentado la tiktoker.

"Y yo ayer cuando iba caminando diciendo que quería ir en moto de agua... ¿Después de leer el cartel? Me muero", ha proseguido la creadora de contenido en el vídeo, el cual ha alcanzado ya las 650.000 y los 10.300 me gustas.

"No hay tiburones... es un anuncio del Acuario", le han informado los usuarios de la red social en la sección de comentarios, aunque algunos han comprendido perfectamente la confusión: "Estate tranquila, un amigo y yo lo comentamos y dijimos qué susto para los turistas".