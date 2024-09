Ve este coche en Reino Unido y muchos se fijan en la matrícula del que hay justo detrás

El creador de contenido Álvaro Díaz (@alvarodiazcebriian), que dedica su contenido al mundo del motor, concretamente el de los coches, paseaba por Reino Unido cuando vio dos coches que le llamaron la atención.

"Me acabo de encontrar un Ferrari falso, yo no sé la peña, ¿qué es esto?", ha preguntado al principio del vídeo, alcanzando más de un millón de visualizaciones y 70.000 'me gusta'. Esto ha dado la sensación en comentarios de ser irónica y con tono de humor, ya que afirmaba que en realidad era un coche de la marca Mazda con las pegatinas de Ferrari incorporadas.

Al principio puede parecer que dice la verdad y que va completamente en serio, ya que la forma del coche es muy parecida, pero se trata, al fin y al cabo, de un Ferrari Purosangue. Sin embargo, muchos se han fijado en el coche que hay justo detrás.

Otro Ferrari, el 812 Competizione, tiene la matrícula de Reino Unido con solo dos letras: "KI". En España es impensable, pero allí es posible pagar por una matrícula y personalizarla, siendo muy caras y algunas valiendo cientos de miles de libras o incluso millones (el número 7 se vendió por 13,6 millones de euros en Dubái).