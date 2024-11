Ve que en el examen hay dos opciones correctas y la respuesta de su profesora es de no creer: 1.000 comentarios

La creadora de contenido Laura Casquero (@lauracasquerooo888), que roza los cuatro millones de seguidores, ha publicado un vídeo indignada (y cada vez más), con su toque especial a la hora de relatar las anécdotas, contando la respuesta de una profesora cuando ella se dio cuenta de que en una pregunta del examen había dos respuestas correctas.

"¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un profesor de universidad haga un examen en el que haya preguntas que tenga DOS respuestas correctas?", ha comentado al principio del vídeo, que ha superado ya el millón de reproducciones y más de 300.000 'me gusta' en cuestión de unos pocos días.

Luego ha revelado que el profesor que hubo presente en el examen era de guardia, por lo que el que hizo el examen estaba ausente. Laura llamó al primero para advertirle de lo que se había dado cuenta en aquella pregunta y recibió una respuesta que la ha desesperado todavía más.

"Yo no he hecho este examen, pero lo que puedes hacer es marcar la respuesta que más correcta te parezca y luego reclamas", le comentó la profesora de guardia. "¿La más correcta de qué? ¡SI ESTABAN BIEN LAS DOS!", ha rematado.

El vídeo ha generado más de 1.000 comentarios con todo tipo de opiniones. Por un lado, los que no estaban tan de acuerdo con su opinión: "¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el enojo? Si hay dos correctas, pues es más fácil el examen?". Sin embargo, ha recibido varias respuestas explicando lo que podría pasar: "Si marcas solo una es menos nota, si marcas dos y una está mal, menos nota, no veo que me beneficie que haya dos bien".