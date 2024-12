Ve este producto agotadísimo en Mercadona y arrasa con él

El creador de contenido Lopesito (@lopesitofoodie), un tiktoker que se dedica a probar comida y bebida, ha subido un vídeo a la red social arrasando con un producto agotadísimo de Mercadona.

"Venimos a por las mejores palomitas de supermercado, pero sin ninguna duda. Tío, como estén... Están agotadísimas", ha comenzado relatando el creador de contenido justo antes de entrar en uno de los supermercados valencianos junto a su amigo.

"¿Tú crees que van a estar?", le ha preguntado el amigo dubitativo mientras se acercan al pasillo de las patatas de bolsa, a lo que el tiktoker le ha contestado: "Sí tío, yo confío en que sí".

Pero la confianza no ha sido suficiente y las ansiadas palomitas estaban agotadas, por lo que los dos amigos han decidido ir hasta otro Mercadona para poder comprarlas, aunque esta solución tampoco les ha funcionado.

"No me lo puedo creer. No queda nada. Es que estas son las mejores palomitas de caramelo que vais a probar nunca", ha afirmado el creador de contenido al darse cuenta de que en su segundo intento tampoco han encontrado el snack.

Finalmente, otro día en el que Lopesito estaba solo comprando en esta cadena de supermercados, se ha encontrado por casualidad las famosas palomitas, que además acababan de reponer.

"Mirad lo que me acabo de encontrar. No me lo puedo creer. ¡Me voy a llevar la caja entera, os lo juro", ha exclamado el influencer al encontrarse con 15 bolsas de palomitas de caramelo.

"Si venís exactamente a este Mercadona es que me las he llevado yo. Lo siento chicos, pero todo esto se viene para mí", ha concluido el tiktoker el vídeo, el cual ha alcanzado ya las 307.000 visualizaciones, mientras ha enseñado como efectivamente se compra todas las bolsas disponibles, que tienen un precio de 1,30 la unidad.