Ve algo que siempre hay en la calle en España y nunca en Australia: perdemos en la comparación

La usuaria de TikTok @mariadpv_., española que vive en Australia, ha explicado un "choque cultural" que cree que va a tener cuando regrese a su país.

"Me va a explotar la cabeza cuando vuelva a España y tenga que mirar al suelo para no pisar una caca", empieza diciendo.

"Eso aquí en Australia no me suele pasar, la verdad, no me pasa. Estaba el otro día en un bar tomando algo con mi amiga y le dije: ¿eres consciente de que hace dos años que no miramos al suelo para ver si pisamos un caca? ¡Es que cuidado!", exclama.

"Y otra de las cosas también es lo segura que me siento aquí. Obviamente, supongo que cualquier cosa te puede pasar en cualquier lado. Aquí no me da miedo ir sola por la calle. Cuando salgo del trabajo y tengo que venir sola hasta la estación, al menos puedo decir: voy a hacerlo. No me da miedo y no digo no voy a hacerlo", celebra.

" Como en España, que muchas veces me he quedado sin salir con mis amigos porque tenía que volver sola a casa", se lamenta.

La usuaria subraya que esto es "un choque" que va a tener "como española volviendo a España".