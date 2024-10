Visita una fábrica de chocolate en Suiza y podría ser la secuela de Willy Wonka 

La creadora de contenido @Sara_Ardi se dedica a recorrer el mundo y compartir lo que este le enseña. El toque especial que añade en cada una de sus creaciones es que lo hace sola, impulsándola hasta los casi 40.000 seguidores en TikTok y más de 2,5 millones de 'me gusta' entre todos sus vídeos (y subiendo).

En su parada a Suiza había un lugar que no podía dejarse sin ver. Ha acudido a la fábrica de Nestlé y nada más entrar se ha sorprendido: "La madre que me parió, cuánto chocolate". Razón no le ha faltado, había tabletas, bombones y otros productos de chocolate por todos lados.

"Suiza es el país que más consume chocolate del mundo", ha explicado al principio del vídeo, según lo que le estaba relatando una tableta de chocolate con un audio incorporado. También ha enseñado que tenían un expositor de frutos secos como almendras, además de multitud de probadores de todo tipo de chocolates.

"Me duele la barriga", ha dicho justo al terminar el vídeo y enseñar todo el lugar. Ha alcanzado un total de casi 10.000 'me gusta' y cientos de comentarios, en los que Sara resuelve muchos dudas, como el precio.

"Cuesta unos 17 euros y tiene buffet libre de chocolate", ha revelado. Otros usuarios le han recomendado la de Lindt, que según han opinado, "es más nueva y más espectacular".