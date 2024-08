Visto desde arriba este edificio de Alicante parece uno más, pero arrasa por su forma desde la calle

La cuenta de TikTok @lavidaalicantina ha puesto el foco en la forma de un característico edificio de la ciudad de Alicante que ahora han descubierto muchos usuarios de la red social.

"Se trata del conocido como "La pirámide", "el edificio más feo de España, según Forocoches", empieza explicando.

"Construido en 1968 por el arquitecto Alfonso Navarro. Este edificio de 25 plantas, reconocido por su color amarillo y forma triangular, genera controversia entre los ciudadanos", explica la publicación.

"Aunque la mayoría lo llama La Pirámide, algunos vecinos creen que en realidad parece un barco con velas. Es un edificio emblemático de la ciudad y aparece frecuentemente en listas de aberraciones arquitectónicas", añade.

Entre los comentarios, un usuario señala: "El edificio que me salva pa no perderme". Otro: "Soy de Alicante y peores cosas he visto en otras ciudades". Y uno más da más datos: "Se llama edificio Montreal y se hizo copiando los edificios de la villa olímpica de las olimpiadas de Montreal".