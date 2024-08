Vive en el extranjero y reacciona así al comprar jamón tras dos años sin probarlo

La creadora de contenido Marta (@martarodrigzg), una española que vive en Estados Unidos, ha subido a su cuenta de TikTok un vídeo en el que enseña su reacción tras comprar jamón serrano después de estar dos años sin probarlo.

"Mirad lo que acabo de encontrar, no sé lo que vale pero me lo voy a comprar", ha empezado la tiktoker el vídeo, mientras se encuentra en un supermercado cogiendo un paquete de jamón serrano de la marca Fermín.

Al llegar a casa, la influencer ha contado que el paquete de jamón le ha costado 15,29 euros, un precio que ve "súper bien". "En España este jamón te puede costar más o menos lo mismo, eh. Vamos, voy a ir a comprar más otro día seguro", ha comentado.

Pero el momento álgido del vídeo, el cual ha recopilado ya más de 887.000 visualizaciones y 103.000 me gustas, ha sido cuando la tiktoker ha mostrado su reacción al oler y probar el producto.

"¡¡Madre mía como huele!! Es que vosotros no sabéis, vais a decir 'tía, es sólo jamón', pero no, después de dos años no es sólo jamón", ha exclamado Marta emocionada tras abrir el paquete y fingir que se desmayaba del gusto al olerlo.

"Vamos a probarlo, pero me lo voy a hacer como un aperitivo español al 100%", ha explicado Marta mientras se aguanta momentáneamente las incuestionables ganas de degustarlo.

Y así lo ha hecho, para probar el suculento fiambre, la tiktoker se ha hecho un plato con algunas de las lonchas de jamón junto a un puñado de patatas de bolsa y un bol con aceitunas negras, todo acompañado por "una Coca Cola fresquita".

"Hostia tío, cómo está de bueno", ha expresado finalmente la creadora de contenido, demostrando su placer y emoción al comerse su plato de aperitivo, el cual ha asegurado que le recuerda a estar en España.