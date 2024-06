Vuelve a España después de dos años y esta conclusión saca de lo que ve en el centro de Madrid

Sylvain SONNET via Getty Images

El creador de contenido Nacho Barrueco (@nachobarrueco_) ha vuelto a España después de estar dos años en el extranjero, y justo antes de volverse a ir para vivir en Nueva York, y ha contado algunas de las diferencias que ha encontrado.

"Llevo dos días en España viviendo, primero en Madrid y ahora en Barcelona, que me voy a Nueva York a vivir, y me he dado cuenta que la gente ha cambiado", ha asegurado el tiktoker.

"En el tema de la conducción, en el centro de Madrid la gente está loca ahora, muy psicópata. En el tema de vestimenta hay gente que viste de manera alternativa y extravagante", comienza diciendo.

También asegura que ha visto más latinos que antes: "Hay mucho latinoamericano tanto en Madrid como en Barcelona, siempre ha habido mucha gente pero no recuerdo tanta gente. Son bienvenidos si vienen a aportar, pero me ha llamado la atención".

Finalmente, acaba señalando que también ha visto a mucha gente haciendo cosas raras por la calle y a pesar de todo termina concluyendo en que España es un país supertop para vivir.