El Xokas habla del sueldo de Pedro Sánchez contando cuánto gana más que él 

Joaquín Domínguez, conocido en Twitch como El Xokas, ha hablado en su directo de este lunes del sueldo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Todo a cuenta de un vídeo que grabó el streamer para pedir a los políticos el desbloqueo de la Ley ELA.

En Twitter, El Xokas publicó un tuit citando a Pedro Sánchez donde le pedía ayuda y donde también nombraba a Jordi Sabaté, enfermo de ELA detrás de esta campaña donde han participado otros creadores de contenido como Ibai Llanos o Sezar Blue.

En su directo, el streamer ha comentado esta iniciativa y ha explicado que estaría bien que el presidente del Gobierno respondiese a su tuit diciendo "lo voy a presentar en el Congreso y quiero que la desbloqueemos porque esto es algo muy importante".

Ha señalado que los políticos "viven en una nube" y él gana más dinero que Pedro Sánchez: "Yo gano mucho más dinero que Pedro Sánchez y no estoy desconectado de ninguna nube. Me entero de lo que está pasando y entiendo que hay prioridades en la vida. Yo entiendo que Pedro es una persona muy ocupada, lo entiendo, pero tiene que tener tiempo para estas cosas".

"No vas flipado ni nada", le ha dicho un usuario del chat, en referencia a que no espere que Sánchez vaya a ver su mensaje. "¿Tú crees que las hijas de Pedro Sánchez no saben quién soy?", le ha espetado a su seguidor, al que le ha dicho que le asegura que "a Pedro" le llegan este tipo de mensajes, sobre todo "los que tienen repercusión".

Después ha llegado el comentario que ha desencadenado que Xokas hable de su sueldo. "Vives en una jodida burbuja y de lejos no ganas más que Pedro", le ha dicho otro usuario.

"¿De verdad crees que Pedro Sánchez gana más dinero que yo?", le ha respondido el streamer, que tiene solo en Twitch más de tres millones de seguidores. Tras el mensaje ha ido a buscar el sueldo del presidente del Gobierno que, según Newtral es de 90.000 euros al año.

"Pedro Sánchez gana 90.000 euros al año. Puede ganar más, de pluses, de tal. Vamos a poner que gana el doble. O vamos a poner que gana el triple. O vamos a poner que gana el quíntuple. O vamos a poner que gana 10 veces más. Si ganase 10 veces más no ganaría más que yo", ha afirmado.

Después se ha enfrascado en una discusión con el mismo seguidor que mantenía que Sánchez cobraba más de lo que pone en el BOE. El creador de contenido ha acabado bloqueando a este usuario.

"No sé hasta qué punto, siendo presidente de España, puedes hacer muchos más trabajos. En plan de poner ganar más sueldo o más dinero. Además de que sus cuentas son públicas, que yo sepa. Su dinero está controlado que yo sepa, siendo presidente. Tienes incompatibilidades, no creo que puedas desarrollar ninguna actividad más", ha añadido.

Puedes ver el momento completo en su directo a partir del 03:46:00.