Le preguntan a 'El Xokas' por la denuncia al ministerio de Igualdad y así desvela cómo ha quedado

El youtuber Jordi Wild entrevistó hace unos días al conocido streamer El Xokas, al que le preguntó acerca de lo ocurrido con el ministerio de Igualdad tras la publicación de un vídeo en contra de la violencia machista en el que se le señalaba, aunque de manera indirecta.

La disputa entre este creador de contenido y la mencionada institución saltó por los aires con la publicación de "¿Entonces quién?", un vídeo elaborado por el ministerio de Igualdad que buscaba denunciar situaciones machistas reales, la mayoría protagonizadas por conocidos usuarios como El Xokas.

Un día después, el streamer, que se dio por aludido, quiso pronunciarse a través de un directo de Twitch sobre lo ocurrido, en el que aseguró que demandaría al Gobierno por "calumniar y mentir".

Tres meses después de lo sucedido, el youtuber ha sido entrevistado por Wild y ha desvelado que finalmente no denunciará al ministerio de Igualdad porque "se han cubierto muy bien las espaldas".

El momento ha sido recogido por el usuario de TikTok @morethanclips, una cuenta dedicada a recopilar momentos de los creadores de contenido más conocidos, acumulando 57.000 reproducciones y 1.555 'me gusta'.

El Xokas, que sigue manteniendo que con el vídeo se hiere su "honor" y se "vulnera" su nombre, ha asegurado que la empresa que lo elaboró "sabe lo que hace", dando a entender que la demanda no llegaría a nada.

"Lo hacen lo suficientemente bien para que se note que soy yo, pero sin que sea denunciable", ha opinado durante la entrevista, calificando lo sucedido de "barbaridad".

Para el streamer, "si formas parte del ministerio y apoyaste un vídeo como ese, eres una mala persona", definiendo como "despreciable" que se utilice "un organismo público para atacar y señalar".

Finalmente, ha admitido que lo que dijo "estaba mal", pero ha criticado que se le siga machacando por ello: "¿El hecho estaba mal? Claro que lo está, joder, me he arrepentido mucho. No sé qué más puedo hacer, para que tú me lo revivas y me lo restriegues asquerosamente con mi propio dinero. No puedo hacer nada más que recibir golpes".