La reflexión de Juan Carlos Unzué sobre una muerte digna que emociona a Jordi Évole

Juan Carlos Unzué, exportero del FC Barcelona, ha protagonizado la última entrega de Lo de Évole, el programa de Jordi Évole en LaSexta. Un espacio en el que además de hablar sobre la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), ha habido tiempo para que el también fuera entrenador del Barça compartiera anécdotas sobre su pasado futbolístico.

En casi una hora de duración, uno de los temas más interesantes que se pusieron sobre la mesa fue el de la aceptación de la muerte, la eutanasia y qué pasará una vez muera. Una reflexión que ha emocionado a Jordi Évole: "Me gustaría que el día que me vaya a marchar no produzca tristeza. Puedo entender que ese día estén tristes, pero quiero que en cuanto puedan, lo más rápido posible, hagan su vida. Nadie es imprescindible y me encantaría que mi familia y la gente que más quiero sea lo más feliz posible".

Sin embargo, Unzué no solo hablado sin tapujos sobre la muerte. También ha revelado su postura sobre la eutanasia, a la que ha confesado que recurriría si fuese necesario. "Yo estoy de acuerdo con tener el derecho de la eutanasia. Me parece que es un derecho que depende en qué situaciones saber que lo tienes ahí facilita", explicaba el exportero antes de puntualizar que antes de recurrir a una muerte digna de los enfermos de ELA se debería aspirar a una vida digna.

"Los defensores de la eutanasia siempre han hablado mucho de la muerte digna, y yo te escucho hablar mucho también de la vida digna. ¿Dónde está la frontera entre la vida digna y la vida indigna?", le preguntó Jordi Évole.