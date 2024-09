Yolanda Díaz habla así del debate de Broncano y Motos y acaba con una frase de lo más inesperada

La vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, se ha mojado en una entrevista concedida al diario El País y publicada este domingo sobre uno de los temas de conversación de los últimos días, la batalla por ser líderes de audiencia en el prime time entre El Hormiguero de Pablo Motos y La Revuelta de David Broncano.

Díaz ha confesado que no ha podido ver el nuevo programa de TVE con el cómico y todo su equipo por el trabajo que tiene estos días, pero sí que ha reconocido que sigue el debate "con mucho interés".

En su respuesta, en la que ha aclarado que los nombramientos de los directivos de RTVE que hay en representación de su partido los eligieron desde la antigua dirección de Unidas Podemos, ha comenzado hablando sobre el modelo actual en las redes sociales.

"Tiene que ver con el trumpismo y la extrema derecha, que va de dos opciones y necesitan a dos. No solo es la discusión, la politización y el uso que hacen, es un cambio de modelos. A nuestros hijos e hijas en TikTok no les dejan nada más, solo les permiten en las redes sociales porque hay suculentos beneficios con cada click. La clave de este enfrentamiento es que solo se puede elegir entre dos", ha asegurado.

Díaz, además, ha explicado que ella tiene un equipo de gente joven perteneciente a la generación zeta y que le hacían la puntualización de que ambos son hombres: "Me decían que solo estamos hablando de hombres, así ha cambiado el paradigma. Y la llamada que me hicieron mis chicas jóvenes es que solo son hombres y me quedé perpleja y quizás tienen razón. Quiero decir que esto es sano".

Tras esta puntualización, la vicepresidenta ha proseguido criticando el uso que se está haciendo desde las formaciones de la derecha del nuevo programa de Broncano: "El PP no tiene ninguna condición para ganar las elecciones porque no tiene proyecto de país, pero la estrategia de combatirlo absolutamente todo hasta decir que el Gobierno de España pretende no sé qué con el programa de Broncano o llegar al ridículo de decir que vivimos en una dictadura es que no es serio, de verdad que no es serio".

Finalmente, ha acabado afirmando que "este debate está muy bien" y ha rematado con una frase de lo más llamativa: "En todo caso, ladran luego cabalgamos".