Yotuel Romero reacciona un mes después a las comentadas palabras que le dedicó Guillermo Toledo

El cantante cubano Yotuel Romero ha ofrecido unas declaraciones a Europa Press desde los premios Forqué 2024 en las que ha contestado al comentado mensaje que el actor Guillermo Toledo le dedicó hace un mes.

"Ya se quedó retratado él. Nosotros estamos luchando para que Cuba sea libre y para que todos esos Willy Toledo que tenemos en el poder, se vayan. Qué pereza estos tíos que no se van, que no nos dejan la libertad, que no dejan que Cuba se pueda elegir y que el cubano pueda disfrutar de la vida", ha apuntado, al ser preguntado por lo ocurrido tras el tuit.

Yotuel Romero ha asegurado que "eso nos ha hecho más fuertes y nos ha llenado de más valor". "Como decía El Quijote, si ladran, es porque estamos cabalgando bien. Déjales que ladren", ha señalado.

Al preguntarle si ha hablado con él, ha confesado que "no". "No ha habido tiempo. Yo no hablo con gente que está llena de odio, lo mío es paz y amor. La gente que tiene odio, que se quede con el odio", ha razonado.

El cantante cubano ha explicado que Guillermo Toledo lo plantea "desde su punto de vista como un supremacista blanco". "Me interesó lo que él dijo porque muchos de los obsequios que me regaló, de piropos, eran los mismos que en el sur de Estados Unidos la comunidad supremacista decía a los negros. Hay gente que no tiene definición", ha sentenciado.

Toledo reaccionó a las palabras que Yotuel pronunció en el programa Late Xou, con las que aseguró que en Cuba "tenemos un régimen" y con el documental Patria y Vida han ayudado a "liberar a un pueblo".

"Entre lo que cuenta (todo mentira) y lo que no (oculta que su familia en Cuba lo ha repudiado por gusano) el tal Yotuel es el paradigma de sujeto que vendería a su hijo por tres monedas. O a su pueblo: lleva años pidiendo endurecer el bloqueo contra aquellos a quien dice defender", replicó.

La cantante y compositora Beatriz Luengo, pareja del artista cubano, no dudó en contestar a Guillermo Toledo horas después del polémico mensaje. "Ojalá le cierren X y ojalá la gente no sea palmera de un comentario tan miserable. Mi hijo es absolutamente querido y sus padres luchan por él cada día con muchísimo amor. Cada día da más asco señor Toledo", le replicó.